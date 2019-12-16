Александр Головин: На первую зарплату купил машину отцу Об этом футболист сборной России рассказал в интервью Gillettebestman.

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Хавбек «Монако» Александр Головин, будучи футболистом ЦСКА, решил сделать подарок своему отцу в виде нового автомобиля. Так, по словам игрока, он потратил первую зарплату.

«Первые настоящие деньги заработал, когда подписал контракт с дублем ЦСКА. Поначалу зарплаты хватало только на бытовые нужды и всякие мелочи. А на первую взрослую зарплату я купил своему отцу машину. Все дети обязаны помогать родителям, возвращать им тепло и заботу, которые они дарили нам в детстве», – сказал полузащитник.

22-летний Головин летом 2018 года покинул москвичей и стал игроком «Монако» за 30 млн евро.

В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил три гола и отдал три голевых передачи.