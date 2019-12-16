Луиш Каштру: «Бенфика» очень сбалансированная команда

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в котором его команда встретится с «Бенфикой».
– «Бенфика» очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока – Винисиус и Пицци – в этом сезоне на двоих забили 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная тренером Бруну Лаже. Мы должны добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично, – цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.
Первый матч 1/16 финала пройдет на стадионе «Металлист» 20 февраля на Украине, ответный – 27 февраля на «Эштадиу да Луш» в Португалии.
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