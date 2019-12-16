Луиш Каштру: «Бенфика» очень сбалансированная команда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 декабря 2019 19:02ФутболКорегин Владислав

Луиш Каштру: «Бенфика» очень сбалансированная команда

«Шахтер» сыграет с португальской командой в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в котором его команда встретится с «Бенфикой».

– «Бенфика» очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока – Винисиус и Пицци – в этом сезоне на двоих забили 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная тренером Бруну Лаже. Мы должны добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично, – цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Первый матч 1/16 финала пройдет на стадионе «Металлист» 20 февраля на Украине, ответный – 27 февраля на «Эштадиу да Луш» в Португалии.

Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Мэтт Нисканен: Мы играли энергично, но «Виннипег» – качественнее и эффективнее Джефф Блэшилл: «Лос-Анджелес» лучше сражался, работал и играл Анже Копитар – о том, что обошел Гретцки: Порадуюсь, потому что его другие рекорды я не побью
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Дзюба совершенно прав: все «обделались». Еврокубки – не для нас После чемпионата мира прошло полтора года. Казалось – духоподъемных. Но как говорят – был дух, да протух. Наши клубы позорно покинули еврокубки. 13.12.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей
Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий
Еще по теме:
В Тамбове скончался хоккеист после драки с посетителем кафе Финал VIII Фестиваля стал самым массовым в истории Ночной Лиги Путин забросил восемь шайб в Гала-Матча VIII Фестиваля!
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Шли в Европу, а куда пришли? Нужна ли нашему футболу «осень-весна»? Сразу после матча «Бенфика» – «Зенит» Андрей Аршавин выразил сомнение в успешности системы розыгрыша чемпионата России. 11.12.2019 20:00 Футбол Андронов Алексей
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам Качели во втором матче турнира озадачили. Россияне упустили перевес в два гола, но все-таки вытащили игру в серии буллитов. 14.12.2019 18:15 Хоккей Домрачев Владислав
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Новости
19:02 Футбол Луиш Каштру: «Бенфика» очень сбалансированная команда
18:39 Футбол Александр Головин: На первую зарплату купил машину отцу
18:24 Футбол Мотта может быть уволен из «Дженоа»
18:19 ММА Экс-чемпион UFC Гарбрандт рассказал о стычке с Яном (видео)
18:03 Хоккей Галузин перешел в «Ак Барс»
17:51 Футбол Анчелотти может стать новым главным тренером «Эвертона»
17:32 Хоккей Филиппи вернулся в «Металлург»
17:32 Футбол «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Видео голов
17:27 Футбол «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм». Видео голов
17:20 Футбол «Арсенал» – «Манчестер Сити». Видео голов
17:14 Фигурное катание Забияко и Энберт не выступят на чемпионате России в Красноярске
17:12 Футбол Директор «Атлетико»: На данный момент «Ливерпуль» – лучший клуб мира
17:03 Биатлон Вольфганг Пихлер – о решении WADA: Никто не знает, что именно происходит, здесь большая политика
16:58 Хоккей Владислав Третьяк: Мы были на голову сильнее шведов и заслуживали победу на «Кубке Первого канала»
16:58 Футбол Эмилио Бутрагеньо: «Реал» в состоянии противостоять любому сопернику
16:52 Футбол Президент «Тамбова»: Все делаем, чтобы весной играть дома
16:44 Футбол Томас Тухель: Важно, что Паредес начал забивать в матчах
16:37 Хоккей Тихомиров продлил контракт с «Торпедо»
16:34 Футбол Директор «Барселоны»: «Наполи» поменял тренера, посмотрим, с какой командой мы встретимся
16:28 Хоккей Защитник юниорской сборной России – о Мировом кубке вызова: Это победа команды, а не кого-то одного
А власти молчат: в охранной зоне Бородинского поля расширяют мусорный полигон
Потепление до плюс 11 градусов ожидается на Ставрополье
Евгений Савченко: Давайте сделаем 31 декабря в Белгородской области выходным
«Нет денег на перчатки и обезболивающие»: Врачи РДКБ Уфы написали письмо Путину
90-летняя участница войны 2 года ждала перерасчета пенсии
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика