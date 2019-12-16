«Челси» хочет подписать Окампоса

Нападающий «Севильи» Лукас Окампос может в ближайшее время покинуть испанскую команду. Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.
Отмечается, что в трансфере 25-летнего аргентинца заинтересован лондонский «Челси», с которого недавно был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Также на Окампоса претендует мюнхенская «Бавария», испытывающая проблемы в чемпионате Германии – после 15 туров команда занимает пятое место, отставая от лидера – «Лейпциг» – на шесть очков.
Контракт Окампоса с испанским клубом истекает в 2024 году.
Аргентинец перешел в «Севилью» этим летом за 15 миллионов евро из «Марселя». Он сыграл в 14 матчах команды, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.
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