Соболев и Зиньковский могут перейти в «Локомотив» Московская команда готова предложить 3,5 миллиона евро.

Московский «Локомотив» может приобрести двух футболистов «Крыльев Советов», а именно нападающего Александра Соболева и полузащитника Антона Зиньковского. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что оба трансфера в сумме могут составить около трех с половиной миллионов евро. Игроками также интересуются два других московских клуба – ЦСКА и «Спартак».

В текущем сезоне на счету Зиньковского 19 матчей, в которых он отметился шестью голевыми передачами. Что касается Соболева, то он забил десять голов и отдал три ассиста в 19 встречах.

На данный момент, «Крылья Советов» занимают 15 место в турнирной таблице, набрав 18 очков.