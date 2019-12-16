Соболев и Зиньковский могут перейти в «Локомотив»

Московский «Локомотив» может приобрести двух футболистов «Крыльев Советов», а именно нападающего Александра Соболева и полузащитника Антона Зиньковского. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Отмечается, что оба трансфера в сумме могут составить около трех с половиной миллионов евро. Игроками также интересуются два других московских клуба – ЦСКА и «Спартак».
В текущем сезоне на счету Зиньковского 19 матчей, в которых он отметился шестью голевыми передачами. Что касается Соболева, то он забил десять голов и отдал три ассиста в 19 встречах.
На данный момент, «Крылья Советов» занимают 15 место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
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