Семин – о возможной отставке: Пусть другие уходят! Ранее сообщалось, что специалист может покинуть команду в ближайшее время.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свою запись в соцсети, где он выступил с обращением к болельщикам.

«А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы – это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше мы будем лучше играть, наверное, мы будем опытнее. А вас только интересует, когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!» – цитирует Семина «РБК-Спорт».

По итогам первой половины сезона «Локомотив» занял 5-е место в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Также команда вылетела из Лиги чемпионов и покинула борьбу за Кубок России.