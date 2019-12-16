«Байер» подписал полузащитника «Ривер Плейта» Сумма трансфера – 21,5 миллиона евро.

Леверкузенский «Байер» приобрел 21-летнего полузащитника «Ривер Плейта» Эсекиэля Паласиоса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Управляющий директор немецкой команды Руди Феллер отметил, что Паласиос является очень одаренным игроком, которым способен хорошо вписаться в идеологию «Байера».

Отмечается, что сумма трансфера составила 21,5 миллионов евро. С игроком был подписан контракт до 30 июня 2025 года.

В составе «Ривер Плейта» аргентинец сыграл в 77 матчах, забив семь голов и отдав десять результативных передач.

Также Паласиос принял участие в четырех матчах сборной Аргентины.