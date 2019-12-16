Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации футбола страны.

Защитник московского «Спартака» Айртон оказался в заявке олимпийской сборной Бразилии.

Таким образом, футболист российского клуба сыграет за национальную команду в матчах предолимпийского турнира, который пройдет в Колумбии и состоится с 18 января по 9 февраля 2020 года.

Напомним, бразильцам предстоит сыграть в одной группе со сборными Парагвая, Боливии, Уругвая и Перу.

В текущем сезоне 22-летний Айртон провел за «Спартак» 23 матча и отдал один голевой пас.