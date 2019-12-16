«Бавария» не оставляет попыток заполучить Тухеля

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель по-прежнему интересен «Баварии», сообщает Sky Germany.
По информации источника, немецкий клуб готов подписать долгосрочное соглашение со специалистом либо зимой, либо летом.
Отмечается, что наставник доволен своим положением во Франции, однако, он может быть уволен, если команда вылетит из Лиги чемпионов на ранней стадии турнира.
Добавим, что в 1/8 финала «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией».
Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай «Краснодар» завершил борьбу в Лиге Европы за 10 минут. Нас унизил даже «Хетафе» До 76-й сминуты «быки» достойно сражались в Испании, но, пропустив первый мяч после розыгрыша углового, бросили играть и нарвались на разгром. 12.12.2019 23:00 Футбол Зибрак Артем Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай «Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей