«Бавария» не оставляет попыток заполучить Тухеля Чемпион Германии пытался переманить специалиста во время его работы в «Боруссии» Дортмунд.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель по-прежнему интересен «Баварии», сообщает Sky Germany.

По информации источника, немецкий клуб готов подписать долгосрочное соглашение со специалистом либо зимой, либо летом.

Отмечается, что наставник доволен своим положением во Франции, однако, он может быть уволен, если команда вылетит из Лиги чемпионов на ранней стадии турнира.

Добавим, что в 1/8 финала «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией».