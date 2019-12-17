Экс-форвард «Локомотива» Кайседо помог «Лацио» вырвать победу у «Кальяри» на последних минутах Встреча прошла на стадионе «Сарденья».

Матч 16-го тура серии А «Кальяри» – «Лацио» завершился в пользу римлян – 2:1.

В составе победителей по голу забили Луис Альберто и Фелипе Кайседо, известный в России по игре за московский «Локомотив». Он отличился в добавленное время ко второму тайму. У хозяев это сделал Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Таким образом, «Лацио» одержал 8-ю победу кряду и занимает 3-е место в таблице, набрав 36 очков. В активе «Кальяри» – 29 баллов и 5-я позиция.

Серия А. 16-й тур

«Кальяри» – «Лацио» – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 8 Симеоне, 1:1 – 90 Луис Альберто, 1:2 – 90 Кайседо.

«Кальяри»: Биттенкур, Пизакане, Каччаторе, Ликояннис, Клаван, Чигарини (Олива, 80), Ионицэ (Фараго, 83), Наингголан (Дейола, 90), Нандес, Жоао Педро, Симеоне.

«Лацио»: Стракоша, Раду (Кайседо, 80), Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 56), Лейва (Катальди, 64), Корреа, Иммобиле.

Предупреждения: Луис Альберто (20), Нандес (21), Клаван (32), Ионицэ (46), Пизакане (56), Катальди (69), Кайседо (90).