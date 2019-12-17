«Локомотив» хочет снизить цену за трансфер Жоау Мариу

Как сообщает A Bola со ссылкой на итальянские СМИ, российский клуб не готов платить 18 миллионов, оговоренные в контракте об аренде, и в ближайшее время свяжется с руководством миланского клуба, чтобы договориться о более низкой цене трансфера.
Напомним, «Локомотив» арендовал 26-летнего центрального защитника у «Интера» до лета 2020 года. В 12 матчах сезона центральный полузащитник забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
Отметим, что у «Локомотива» есть опция выкупа игрока, контракт которого с «нерадзурри» рассчитан до 2022 года.
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