Президент «Атлетико»: Это у «Ливерпуля» должна кружиться голова - Советский спорт
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17 декабря 2019 11:16ФутболЛипкин Антон

Президент «Атлетико»: Это у «Ливерпуля» должна кружиться голова

«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команде достался «Ливерпуль».

«Думаю, что голова должна кружиться у «Ливерпуля», – приводит Marca слова Сересо. – Мы знали, что можем попасть на них.

Мы не в первый раз можем обыграть их. Ранее мы проходили их в Лиге Европы. Это отличная команда, но у нас есть Ян (Облак)».

В 2010 году «Атлетико» победил «Ливерпуль» по сумме двух матчей (1:0, 1:2) в полуфинале Лиги Европы.

Напомним, первый матч пройдет 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, ответный – 11 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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