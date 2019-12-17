Президент «Атлетико»: Это у «Ливерпуля» должна кружиться голова

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команде достался «Ливерпуль».
«Думаю, что голова должна кружиться у «Ливерпуля», – приводит Marca слова Сересо. – Мы знали, что можем попасть на них.
Мы не в первый раз можем обыграть их. Ранее мы проходили их в Лиге Европы. Это отличная команда, но у нас есть Ян (Облак)».
В 2010 году «Атлетико» победил «Ливерпуль» по сумме двух матчей (1:0, 1:2) в полуфинале Лиги Европы.
Напомним, первый матч пройдет 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, ответный – 11 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 14:58 Фигурное катание Тигай Лев Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев «Вашингтон» уходит в отрыв. Обзор матчей НХЛ Прошедший тур НХЛ стал настоящим пиршеством для российских болельщиков. Целых 14 матчей! 15.12.2019 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай «Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей