Артета встретится с Кронке для завершающего собеседования перед назначением в «Арсенал» «Канониров» снова возглавит испанец.

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета в ближайшие дни должен встретиться с директором «Арсенала» Джошем Кронке для завершающего собеседования перед назначением главным тренером «канониров», сообщает The Telegraph.

В «Манчестер Сити» не намерены удерживать ассистента Хосепа Гвардиолы, однако потребуют у «Арсенала» компенсацию. Также в клубе недовольны тем, как лондонцы повели себя в этой ситуации.

В воскресенье команды встречались друг с другом в 17-м туре премьер-лиги. Руководители обоих клубов присутствовали на стадионе «Эмирейтс», однако в «Арсенале» решили не обсуждать возможный переход тренера с «Манчестер Сити». Вместо этого после игры представители клуба отправились домой к Артете.

Напомним, 29 ноября «Арсенал» отправил в отставку испанца Унаи Эмери и назначил исполняющим обязанности главного тренера шведа Фредрика Юнгберга.

Артета выступал за «Арсенал» в 2011-2016 годах, после чего завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити».