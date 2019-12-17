Артета встретится с Кронке для завершающего собеседования перед назначением в «Арсенал»

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета в ближайшие дни должен встретиться с директором «Арсенала» Джошем Кронке для завершающего собеседования перед назначением главным тренером «канониров», сообщает The Telegraph.
В «Манчестер Сити» не намерены удерживать ассистента Хосепа Гвардиолы, однако потребуют у «Арсенала» компенсацию. Также в клубе недовольны тем, как лондонцы повели себя в этой ситуации.
В воскресенье команды встречались друг с другом в 17-м туре премьер-лиги. Руководители обоих клубов присутствовали на стадионе «Эмирейтс», однако в «Арсенале» решили не обсуждать возможный переход тренера с «Манчестер Сити». Вместо этого после игры представители клуба отправились домой к Артете.
Напомним, 29 ноября «Арсенал» отправил в отставку испанца Унаи Эмери и назначил исполняющим обязанности главного тренера шведа Фредрика Юнгберга.
Артета выступал за «Арсенал» в 2011-2016 годах, после чего завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити».
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