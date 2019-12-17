«Челси» может потратить 150 миллионов фунтов на трансферы

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph, в список потенциальных новичков «Челси» входят: Вильфрид Заа («Кристал Пэлас»), Леон Бейли («Байер»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Самуэль Чуквуезе («Вильярреал»), Мусса Дембеле («Лион»), Натан Аке («Борнмут»).
При этом отмечается, что приобрести Вернера и Дембеле в январе будет сложной задачей, так как их клубы пробились в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намекнул нападающему «Челси» Оливье Жиру, что тому придется покинуть лондонский клуб ради попадания в состав сборной на Евро-2020.
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