Дешам намекнул Жиру, что для попадания в сборную придется покинуть «Челси» Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, накануне продливший контракт с национальной командой до января 2023 года, прокомментировал ситуацию с нападающим «Челси» Оливье Жиру.

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- Жиру, как и некоторым другим игрокам, возможно, придется зимой сменить команду. Его ситуация в «Челси» не изменилась за последние два месяца. Конечно, для него было бы лучше пойти в клуб, где у него будет больше игрового времени, если он не может получить его в «Челси».



Мы виделись с ним не так давно. Каждый сам принимает решение для себя, но Оливье должен иметь в виду, что именно ежедневная жизнь игроков с их клубами приводит к нашему выбору состава сборной Франции. Жиру это знает. Именно он сам решит, какой вариант станет для него наилучшим для продолжения карьеры, - цитирует 51-летнего специалиста Goal.com.

Ранее сообщалось, что Жиру в ближайшее трансферное окно не против перейти в «Интер», которые возглавляет бывший тренер «Челси» Антонио Конте.