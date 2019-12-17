Артур не сыграет с «Реалом» и может вернуться в состав только в январе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 декабря 2019 12:38ФутболЛипкин Антон

Артур не сыграет с «Реалом» и может вернуться в состав только в январе

Бразилец продолжает восстановление после травмы паха.

Полузащитник «Барселоны» Артур пропустит перенесенный матч десятого тура примеры с «Реалом», сообщает AS.

23-летний бразилец продолжает восстановление после травмы паха, которую получил в расположении национальной команды. Вернувшись из сборной, Артур сыграл только в одном матче – 1 декабря с «Атлетико» (1:0) на стадионе «Ванда Метрополитано», после чего вновь оказался в числе травмированных.

При этом в начале декабря он был замечен катающимся на сноуборде в Андорре, что крайне не понравилось руководству «Барселоны», особенно с учетом его повреждения.

Ожидается, что Артур сможет вернуться в состав в первом матче команды в новом году – 4 января с «Эспаньолом».

Напомним, матч «Барселона» – «Реал» пройдет 18 декабря на стадионе «Камп Ноу». Начало игры – 22:00 (мск).

Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Экс-чемпион UFC Гарбрандт рассказал о стычке с Яном (видео) Сехудо готов провести бой с Алдо UFC опубликовал проморолик к поединку Макгрегора и Серроне (видео)
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Евгений Алдонин: Раз Гинер обещал, все у ЦСКА будет в порядке В понедельник стало известно, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сменит Романа Шаронова в «Рубине». 17.12.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
«Сампдория» заинтересовалась 17-летним игроком «Крыльев Советов» Алексей Татаев: В «Краснодаре-2» получал больше, чем в «Младе-Болеслав» Георгий Джикия: В «Спартаке» всегда огромное давление, Кононов сильно переживал
«Флорида» опять летит, но дело не в Бобровском. «Тампа» рухнула, потеряв Кучерова «Пантеры» выпали из зоны плей-офф, «Молнии» за нее никак не могут зацепиться. 15.12.2019 15:30 Хоккей Славин Виталий
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
В «классике» победили, а на турнире – забыли Сборная России мажорно завершила Кубок Первого канала, обыграв на футбольном стадионе «финнов» 2:0. Однако эта победа в какой-то мере оказалась пирровой. Первое место заняли шведы. 15.12.2019 18:45 Хоккей Домрачев Владислав
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 10:55 ММА Усачев Владислав
Новости
12:56 Футбол «Сампдория» заинтересовалась 17-летним игроком «Крыльев Советов»
12:55 Футбол Алексей Татаев: В «Краснодаре-2» получал больше, чем в «Младе-Болеслав»
12:47 Футбол Голкипер «Бенфики» Иван Злобин: У меня нет никаких предложений
12:38 Футбол Артур не сыграет с «Реалом» и может вернуться в состав только в январе
12:37 Футбол Юлиан Нагельсманн: «Тоттенхэм» - отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние
12:29 Футбол Лушембурго в пятый раз возглавил «Палмейрас»
12:17 Хоккей Линус Умарк: С Хартикайненом солидарны в том, что пора бы уже выиграть Кубок
12:15 Футбол В Китае заблокировали аккаунты Озила в соцсетях и убрали его имя из поисковиков
12:04 Футбол Ян Облак: У «Ливерпуля» отличная команда, но мне нравится играть против великих
11:56 Хоккей «Нью-Джерси» обменял Холла в «Аризону»
11:51 Футбол «Челси» может потратить 150 миллионов фунтов на трансферы
11:45 Футбол Артета встретится с Кронке для завершающего собеседования перед назначением в «Арсенал»
11:33 Хоккей Рене Фазель: Я люблю Россию, если будет предложение, то с удовольствием приеду и помогу
11:31 Футбол «Кристал Пэлас» – «Брайтон». Видео голов
11:21 Хоккей Рене Фазель: Беттмэн не большой фанат международного хоккея
11:16 Футбол Президент «Атлетико»: Это у «Ливерпуля» должна кружиться голова
11:00 Олимпиада Маргарита Пахноцкая: У WADA есть список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе
10:41 Футбол Георгий Джикия: В «Спартаке» всегда огромное давление, Кононов сильно переживал
10:33 Хоккей «Спартак» и «Динамо» претендуют на Кицына
10:20 Футбол Георгий Джикия: Всегда говорил, что для России Зе Луиш – суперфорвард
Новая схема обращения с отходами: московский мусор едет к соседям
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Нижнем Тагиле представлен проект благоустройства «Муринских прудов»
Никитин рекомендовал Булавинову заняться самообразованием после инцидента с вазелином
Нового главу Ленинского района назначили в Ростове
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика