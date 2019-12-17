Артур не сыграет с «Реалом» и может вернуться в состав только в январе Бразилец продолжает восстановление после травмы паха.

Полузащитник «Барселоны» Артур пропустит перенесенный матч десятого тура примеры с «Реалом», сообщает AS.

23-летний бразилец продолжает восстановление после травмы паха, которую получил в расположении национальной команды. Вернувшись из сборной, Артур сыграл только в одном матче – 1 декабря с «Атлетико» (1:0) на стадионе «Ванда Метрополитано», после чего вновь оказался в числе травмированных.

При этом в начале декабря он был замечен катающимся на сноуборде в Андорре, что крайне не понравилось руководству «Барселоны», особенно с учетом его повреждения.

Ожидается, что Артур сможет вернуться в состав в первом матче команды в новом году – 4 января с «Эспаньолом».

Напомним, матч «Барселона» – «Реал» пройдет 18 декабря на стадионе «Камп Ноу». Начало игры – 22:00 (мск).