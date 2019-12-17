Алексей Татаев: В «Краснодаре-2» получал больше, чем в «Младе-Болеслав» Воспитанник «Краснодара» провел год в аренде в Чехии.

Защитник «Млады-Болеслав» Алексей Татаев сравнил зарплаты в своем нынешнем клубе и «Краснодаре», за который выступал ранее.

«В «Краснодаре-2» получал больше, чем сейчас в «Младе», – приводит RT слова 21-летнего игрока обороны. – К тому же жизнь в Чехии дороже. Да и зарплаты в чешском футболе небольшие. Но сразу сказал, что согласен на любые деньги, главное – проявить себя в Европе. Нужно сначала потерпеть, а деньги придут».

Напомним, воспитанник «Краснодара» перешел в «Младу-Болеслав» в январе на правах аренды. Татаев провел за команду 24 матча и забил два гола.

После 20 туров чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» набрала 32 очка и занимает пятое место.