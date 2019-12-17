Неймар: И зачем мне покидать «Пари Сен-Жермен»? Наша цель – выиграть Лигу чемпионов Бразильский нападающий прокомментировал слухи об уходе из французского клуба.

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В интервью французскому изданию France Football капитан сборной Бразилии Неймар прокомментировал вероятность своего ухода из «Пари Сен-Жермен».

«И зачем мне покидать «ПСЖ»? Я стал настоящим парижанином и отдаюсь на 100 процентов в матчах за клуб. Сделаю все возможное, что «Пари Сен-Жермен» побеждал. В нынешнем сезоне наша цель – успех в Лиге чемпионов».

В августе 2017 года Неймар перешел в парижский клуб из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 11 матчах за «ПСЖ» в чемпионате Франции и Лиге чемпионов 27-летний бразилец забил восемь голов.

Ранее французские СМИ сообщали о конфликте футболиста с главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» предстоит встреча с дортмундской «Боруссией». Матчи в Дортмунде и Париже состоятся 18 февраля и 11 марта.