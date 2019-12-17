Сергей Прядкин: Никакой деградации в РПЛ нет Президент РПЛ Сергей Прядкин – о невыходе российских клубов в весеннюю часть еврокубков.

– Никакой деградации в РПЛ нет. Наша турнирная таблица показывает, что до последнего тура не будут определены все еврокубквые участники и те, кто покинет лигу. Мои зарубежные коллеги говорили, что нигде не видели такой плотности в таблице по очкам.

Конечно минус, что наши клубы не пробились в евровесну. Но без боя наши команды не сдавались. Плохо и то, что мы потеряем шестую строчку в таблице коэффициентов. Это неприятно. Но для этого есть и объективные причины. Каждый сделает выводы.