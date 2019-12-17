Сергей Прядкин: Стадион в Оренбурге будет похож на «Открытие Арену»

– Большие работы идут в Оренбурге. Внешне стадион станет похож на «Открытие Арену». Металлоконструкции там точно в порядок приведут. Численность зрителей будет увеличена. Это не так затратно. О стадионе «Оренбурга» другие клубы отзываются положительно.
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