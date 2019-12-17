Сергей Прядкин: Стадион в Оренбурге будет похож на «Открытие Арену» Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, как обстоят дела со стадионом в Оренбурге.

Загрузка... – Большие работы идут в Оренбурге. Внешне стадион станет похож на «Открытие Арену». Металлоконструкции там точно в порядок приведут. Численность зрителей будет увеличена. Это не так затратно. О стадионе «Оренбурга» другие клубы отзываются положительно.