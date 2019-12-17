Бывший вратарь «Спартака» Ковалевски стал президентом польского клуба Поляк выступал за красно-белых с 2003 по 2007 годы.

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски был назначен президентом футбольного клуба «Стомиль» из Ольштына. Команда выступает в польской первой лиге.

«Спасибо за назначение, я знаю, какие важные задачи стоят перед клубом и командой, – цитирует 42-летнего Ковалевски официальный сайт клуба. – Верю, что благодаря командной работе мы достигнем своих целей. Для меня это новый опыт и новый вызов. Команда всегда будет для меня на первом месте. Когда все хорошо работает – это гарантия успеха».

Ковалевски перешел в «Спартак» из донецкого «Шахтера» в 2003 году и был игроком московского клуба до декабря 2007-го, сыграв за красно-белых 94 матча в чемпионате России. Профессиональную карьеру Войцех завершил в 2011 году.

«Стомиль» в данный момент занимает 11-е место в польской первой лиге, набрав 26 очков в 20 матчах.