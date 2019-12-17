Хосеп Гвардиола: В 90-е хотел играть вместе с Зиданом за «Ювентус» «Манчестер Сити» Гвардиолы и «Реал» Зидана встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя результаты жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги чемпионов, отметил, что 20 с лишним лет назад мечтал о переходе из «Барселоны» в «Ювентус» для того, чтобы сыграть вместе с Зинедином Зиданом.

Большую часть карьеры футболиста Гвардиола провел в «Барселоне», шесть раз выиграв чемпионат Испании, а также завоевав Кубок чемпионов в 1992 году. В конце 90-х Хосеп мечтал перейти в туринский «Ювентус», восхищаясь мастерством Зинедина Зидана.

«Этого так и не случилось, но сейчас я могу признаться – я мечтал о том, чтобы играть в одной команде с Зиданом, – цитирует Гвардиолу Football Italia. – Мне хотелось выступать с ним вместе за «Ювентус». Зинедин – выдающаяся личность. Меня восхищает то, как он справляется с давлением. Встретиться с ним вновь будет огромным удовольствием».

Зидан выступал за «Ювентус» на позиции атакующего полузащитника с 1996 по 2001 годы, а затем за рекордную для того времени трансферную сумму в 75 миллионов евро перешел в мадридский «Реал».

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля и 17 марта следующего года.