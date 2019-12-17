Солер, получивший предложение от «Барселоны», продлил контракт с «Валенсией» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 декабря 2019 20:37ФутболГичунцев Артур

Солер, получивший предложение от «Барселоны», продлил контракт с «Валенсией»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Испании Карлосом Солером.

Отмечается, что новое соглашение игрока в силе до 30 июня 2023 года, а сумма отступных составила 150 млн евро.

22-летний Солер – воспитанник «летучих мышей». На данный момент он провел 125 матчей, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач, став обладателем Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что он получил предложение от «Барселоны», а его агент решил отложить этот вопрос до лета 2020 года.

Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание Бутырская о Загитовой: Алине не хватает уверенности
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам Качели во втором матче турнира озадачили. Россияне упустили перевес в два гола, но все-таки вытащили игру в серии буллитов. 14.12.2019 18:15 Хоккей Домрачев Владислав
Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Невероятный график «Рейнджерс» Панарина Спойлер – виноват тренер Дэвид Куинн. 15.12.2019 13:15 Хоккей Славин Виталий
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 17.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
20:53 Футбол Эрнесто Вальверде: Нужно было провести «класико» еще в октябре
20:46 Хоккей Внук Третьяка стал игроком московского ЦСКА
20:37 Футбол Солер, получивший предложение от «Барселоны», продлил контракт с «Валенсией»
20:28 Футбол «Динамо» подписало контракт с вратарем Яшиным
20:22 Футбол «Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной»
20:13 Бокс Альварес освободил титул, выигранный в бою с Ковалевым
20:11 Футбол Хосеп Гвардиола: В 90-е хотел играть вместе с Зиданом за «Ювентус»
19:45 Футбол Тунисский «Эсперанс» разгромил катарский «Аль-Садд» и занял 5-е место на Клубном ЧМ
19:44 Хоккей «Металлург» в серии буллитов одолел «Нефтехимик»
19:30 Хоккей «Салават Юлаев» на своей площадке проиграл «Сибири»
19:22 Хоккей «Амур» без Гулявцева уступил «Автомобилисту» и потерпел четвертое поражение кряду
19:19 Футбол Бывший вратарь «Спартака» Ковалевски стал президентом польского клуба
19:06 Фигурное катание Семенович считает, что Загитова сможет стать актрисой
18:59 Бокс Энтони Джошуа: Фьюри может побить Уайлдера
18:48 Футбол Юрген Клопп: Клубный чемпионат мира не нужно проводить в середине сезона
18:36 Футбол «Татнефть» не будет спонсировать «Рубин»
18:26 Фигурное катание Александр Горшков: Скандал вокруг Загитовой создан искусственно
18:15 Фигурное катание Губерниев в поддержку Тарасовой: Подписывающие петиции против комментаторов могут смело идти в...
17:51 Футбол «Локомотив» присматривается к двум игрокам из Греции
17:47 Футбол Сергей Прядкин: Предметных разговоров с «Яндексом» о показе матче РПЛ нет
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Я женщина, имею право плакать»: один день с Татьяной Нагибиной
Деды Морозы, Снегурки и Элвин Грей: в мэрии рассказали, как Уфа отпразднует Новый год
«Татнефть» опровергла возможное спонсорство футбольного «Рубина»
Все муниципалитеты Нижегородской области справились с исполнением нацпроектов
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика