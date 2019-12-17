Солер, получивший предложение от «Барселоны», продлил контракт с «Валенсией»

«Валенсия» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Испании Карлосом Солером.
Отмечается, что новое соглашение игрока в силе до 30 июня 2023 года, а сумма отступных составила 150 млн евро.
22-летний Солер – воспитанник «летучих мышей». На данный момент он провел 125 матчей, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач, став обладателем Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что он получил предложение от «Барселоны», а его агент решил отложить этот вопрос до лета 2020 года.
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