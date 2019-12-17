РПЛ опубликовала символическую сборную, состоящую из футболистов до 21 года - Советский спорт
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17 декабря 2019 23:42ФутболГичунцев Артур

РПЛ опубликовала символическую сборную, состоящую из футболистов до 21 года

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко, а также защитник красно-белых Николай Рассказов и хавбек столичного клуба Наиль Умяров оказались в составе символической сборной РПЛ до 21 года по итогам первой половины текущего сезона.

Также в список вошли пять игроков ЦСКА, по одному игроку «Рубина», «Ростова» и «Краснодара».

Состав выглядит так:

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Данил Степанов («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Николай Рассказов («Спартак»);

Полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Константин Кучаев (ЦСКА), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Яка Бийол (ЦСКА).

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