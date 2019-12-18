Бензема подарил Хабибу футболку «Реала» со своим автографом - Советский спорт
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18 декабря 2019 01:31ФутболГичунцев Артур

Бензема подарил Хабибу футболку «Реала» со своим автографом

Об этом 31-летний россиянин сообщил в соцсети.

Чемпион UFC в легком весе, боец ММА Хабиб Нурмагомедов получил подарок от форварда «Реала» Карима Бензема.

Футболист отправил спортсмену из Дагестана футболку «сливочных» со своим автографом. Также француз подарил Нурмагомедову свои бутсы. Соответствующее фото последний выложил у себя в соцсети.

«Большое спасибо за подарок, брат. Удачи завтра», – написал Нурмагомедов.

В среду, 18 декабря «Реалу» предстоит гостевой поединок против «Барселоны» в 10-м туре испанской примеры. Начало матча – 22.00 мск.

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