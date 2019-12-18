Роман Кальдерон – о возможном уходе Бэйла: Было бы ошибкой позволить ему уйти По его мнению, валлиец все еще способен принести пользу команде.

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Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал слухи о том, испанский клуб хочет обменять Гарета Бэйла на Поля Погба.

– Думаю, это всего лишь слухи. Зидан хочет видеть Погба в своем составе – долгое время он говорил об этом публично. Но я думаю, что было бы ошибкой позволить Бэйлу уйти. Если он в форме и мотивирован, то он незаменим для команды, – цитирует Кальдерона talkSPORT.

Напомним, что в этом сезоне Погба сыграл лишь в шести матчах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. Всему виной травма голеностопа, полученная примерно три месяца назад. Из-за нее он пропустил последние 16 игр «МЮ» во всех турнирах. Контракт с французом был подписан до лета 2021 года.

Что касается Бэйла, то он принял участие в 11 матчах, забив два гола и отдав столько же голевых передач. Его соглашение с «Реалом» истекает летом 2022 года.