Маурицио Сарри: С командами Раньери всегда сложно иметь дело Туринская команда располагается на втором месте в серии А.

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».

– Это будет тяжелый матч. «Сампдория» постепенно выбирается из кризиса и будет полна уверенности после победы генуэзском дерби (1:0). С командами Раньери всегда сложно иметь дело. Нам понадобится высокий уровень производительности в игре, – сказал Сарри во время предматчевой пресс-конференции.

На данный момент, «Ювентус» занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая миланскому «Интеру» по дополнительным показателям (по 39 очков).

Матч 17-го тура состоится сегодня в 20.55 по московскому времени.