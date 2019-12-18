Томас Тухель: Неймар счастлив в «ПСЖ» Контракт бразильца с французским клубом действует до лета 2022 года.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба Неймара.

«У нас с Неймаром всегда были хорошие отношения. Он счастлив в этом клубе, и все вместе мы движемся вперед. По нему видно, что он любит футбол и наслаждается им. А мы имеем возможность наслаждаться его игрой», - приводит слова Тухеля AS.

Напомним, перед началом этого сезона в СМИ появлялась информация о том, что бразилец мечтает вернуться в «Барселону».

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барсы» летом 2017 года. Всего за парижский клуб он провел 69 матчей, в которых забил 59 голов и отдал 34 результативные передачи.

В текущем сезоне бразилец отличился восемь раз и сделал пять голевых передач в 11 проведенных играх.