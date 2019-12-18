Терри и Смит зашли в раздевалку «Ливерпуля», чтобы подбодрить молодых игроков

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит и его ассистент Джон Терри после матча ¼ финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (5:0) на стадионе «Вилла Парк» зашли в раздевалку «красных», сообщает BBC. Таким образом тренеры «львов» решили подбодрить молодых игроков соперника, которые сыграли в этом матче.
Напомним, в среду основной состав «Ливерпуля» сыграет с «Монтерреем» в полуфинале клубного чемпионата мира в Дохе. Из-за загруженности календаря лига не смогла перенести матч Кубка лиги на другую неделю. В итоге лидеры премьер-лиги выставили на игру резервистов, старшему из которых исполнилось 22 года.
Дубль в составе «Астон Виллы» сделал ивуариец Жонатан Коджиа, по голу забили ирландец Конор Хурихэйн и бразилец Уэсли Мораес. Еще один мяч защитник «Ливерпуля» Морган Бойс забил в свои ворота.
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