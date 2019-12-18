Джеймс Милнер: «Ливерпуль» должны запомнить как клуб, который постоянно выигрывает трофеи Команда Юргена Клоппа вступает в борьбу на клубном чемпионате мира.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер выразил мнение, что его клуб должен постоянно завоевывать трофеи.

«Очень важно было выиграть первый трофей с момента моего прихода в этот клуб. Но мы хотим, чтобы нас запомнили как клуб, который постоянно выигрывает различные турниры. «Ливерпуль» еще не одерживал побед на клубном чемпионате мира. Надеюсь, мы сможем выиграть этот турнир», - приводит слова Милнера The Independent.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

В текущем сезоне подопечные Клоппа уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии. Их отрыв от идущего вторым «Лестера» составляет 10 очков после 17 проведенных туров.

Сегодня мерсисайдцы начинают борьбу на клубном чемпионате мира. Полуфинал турнира «Монтеррей» - «Ливерпуль» начнется в 20:30 мск.