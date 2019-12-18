Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру по окончании сезона 2019/20.
Как сообщает Calciomercato, 41-летний футболист надеется продлить контракт с клубом. По информации источника, руководство «Юве» также заинтересовано в продолжении сотрудничества с Буффоном.
Напомним, голкипер перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. Всего в его активе 663 матча за туринский клуб, в которых он пропустил 524 гола.
В текущем сезоне во всех турнирах Буффон сыграл семь матчей, в которых пропустил шесть мячей.
В послужном списке вратаря 176 матчей в составе сборной Италии.
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