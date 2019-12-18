Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона - Советский спорт
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18 декабря 2019 13:31ФутболНечаев Юрий

Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона

Вратарь выступает за «Ювентус» с 2001 года.

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру по окончании сезона 2019/20.

Как сообщает Calciomercato, 41-летний футболист надеется продлить контракт с клубом. По информации источника, руководство «Юве» также заинтересовано в продолжении сотрудничества с Буффоном.

Напомним, голкипер перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. Всего в его активе 663 матча за туринский клуб, в которых он пропустил 524 гола.

В текущем сезоне во всех турнирах Буффон сыграл семь матчей, в которых пропустил шесть мячей.

В послужном списке вратаря 176 матчей в составе сборной Италии.

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