Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона Вратарь выступает за «Ювентус» с 2001 года.

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру по окончании сезона 2019/20.

Как сообщает Calciomercato, 41-летний футболист надеется продлить контракт с клубом. По информации источника, руководство «Юве» также заинтересовано в продолжении сотрудничества с Буффоном.

Напомним, голкипер перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. Всего в его активе 663 матча за туринский клуб, в которых он пропустил 524 гола.

В текущем сезоне во всех турнирах Буффон сыграл семь матчей, в которых пропустил шесть мячей.

В послужном списке вратаря 176 матчей в составе сборной Италии.