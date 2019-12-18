Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара» Болельщики краснодарского клуба смогут выбрать лучшего футболиста команды за ее 11-летнюю историю.

На своем официальном сайте «Краснодар» объявил о старте голосования за лучшего игрока в истории клуба. Итоги будут подведены 24 декабря.

На это звание претендуют девять футболистов, выступавших за команды на протяжении разных сезонов: Маурисио Перейра, Андреас Гранквист, Федор Смолов, Жоаозиньо, Юра Мовсисян, Виталий Калешин, Одил Ахмедов, Шарль Каборе и Вандерсон.

Напомним, что краснодарский клуб был образован 22 февраля 2008 года, получив лицензию на участие в соревнованиях профессиональных коллективов. Президентом «Краснодара» является Сергей Галицкий.

Команда дебютировал в РПЛ в сезоне-2011/2012, заняв девятое место.

В этом сезоне «Краснодар» после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.