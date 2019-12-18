Стал известен состав участников «Кубка Матч Премьер» в Дохе Турнир впервые станет международным.

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Определились команды, которые зимой сыграют на турнире «Кубок Матч Премьер» в Дохе, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Впервые в истории турнир станет международным. Кроме российских «Локомотива», «Ростова» и «Спартака» в нем примет участие сербский «Партизан».

Расписание турнира:

1 февраля

14:00 «Локомотив» – «Партизан»

18:00 «Спартак» – «Ростов»

4 февраля

18:00 «Партизан» – «Ростов»

5 февраля

18:00 «Спартак» – «Локомотив»

8 февраля

14:00 «Спартак» – «Партизан»

9 февраля

18:00 «Ростов» – «Локомотив»

Напомним, первый подобный турнир зимой прошлого года выиграл «Спартак», в межсезонье победителем стал «Краснодар».