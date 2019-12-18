Стал известен состав участников «Кубка Матч Премьер» в Дохе

Определились команды, которые зимой сыграют на турнире «Кубок Матч Премьер» в Дохе, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Впервые в истории турнир станет международным. Кроме российских «Локомотива», «Ростова» и «Спартака» в нем примет участие сербский «Партизан».
Расписание турнира:
1 февраля
14:00 «Локомотив» – «Партизан»
18:00 «Спартак» – «Ростов»
4 февраля
18:00 «Партизан» – «Ростов»
5 февраля
18:00 «Спартак» – «Локомотив»
8 февраля
14:00 «Спартак» – «Партизан»
9 февраля
18:00 «Ростов» – «Локомотив»
Напомним, первый подобный турнир зимой прошлого года выиграл «Спартак», в межсезонье победителем стал «Краснодар».
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