Федерация футбола Италии: Серия А не согласовывала с нами антирасистскую кампанию Картины с изображением обезьян достигли противоположного эффекта.

Серия А в рамках борьбы с расизмом на итальянских стадионах представила три картины художника Симоне Фугадзотто. На них были изображены обезьяньи морды, раскрашенные в цвета различных футбольных клубов. Замысел художника и его нанимателей был в том, чтобы показать радикальным фанатам, что, скандируя расистские кричалки, они деградируют до уровня животных. Вот только картины были жестко раскритикованы клубами серии А «Интером», «Миланом» и «Ромой», а также подверглись осуждению со стороны организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

Гендиректор серии А Луиджи Де Сьерво в итоге был вынужден принести извинения, а в Федерации футбола Италии заявили о том, что лига не консультировалась с ними по этому вопросу. Об этом в интервью ТАСС рассказал менеджер по коммуникациям Федерации футбола Италии Паоло Корби.

«Именно серия А принимала решение о проведении этой кампании, – заявил Корби. – С федерацией консультаций на эту тему не было. Де Сьерво заверил, что серия A работает над новой официальной антирасистской кампанией, которая не будет отождествляться с работой Фугадзотто. Она будет представлена в конце февраля».