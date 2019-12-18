Сергей Шишкарев: Верю, что мы попадем на Олимпиаду, но есть опасности Россия сыграет в марте в квалификационном олимпийском турнире.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о предстоящем олимпийском квалификационном турнире, в котором сыграет женская сборная России.

«Верю, что мы попадем на Олимпиаду, но есть опасности, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Первая – это скоротечность турнира, когда у тебя нет права на ошибку, второе – это фактор судейства».

Напомним, сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира и не смогла завоевать прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Всего на турнире у российской команды девять побед и единственное поражение от Голландии (32:33) в полуфинале.

Квалификационный олимпийский турнир пройдет с 19 по 22 марта. Россия является действующим олимпийским чемпионом.