Сергей Шишкарев: Верю, что мы попадем на Олимпиаду, но есть опасности

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о предстоящем олимпийском квалификационном турнире, в котором сыграет женская сборная России.
«Верю, что мы попадем на Олимпиаду, но есть опасности, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Первая – это скоротечность турнира, когда у тебя нет права на ошибку, второе – это фактор судейства».
Напомним, сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира и не смогла завоевать прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Всего на турнире у российской команды девять побед и единственное поражение от Голландии (32:33) в полуфинале.
Квалификационный олимпийский турнир пройдет с 19 по 22 марта. Россия является действующим олимпийским чемпионом.
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