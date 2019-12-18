Де Брюйне записался на тренерские курсы 28-летний футболист сборной Бельгии начнет обучение в следующем году.

Загрузка...

Полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Бельгии Кевин Де Брюйне в интервью HLN рассказал о том, что записался на тренерские курсы Королевской бельгийской футбольной ассоциации на следующий год.

«Хочу пойти на курсы, чтобы впоследствии было проще получить тренерские дипломы категорий «В» и «А», – цитирует слова Де Брюйне источник. – Пока я еще не думаю о тренерской работы всерьез, но когда закончу карьеру игрока, то хочу остаться в футболе. А значит мне понадобиться хотя бы этот минимум. Занятия должны начаться в марте».

Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 76 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бельгийца шесть голов и десять результативных передач в 16 матчах АПЛ.