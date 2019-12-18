Болельщики назвали Вильену лучшим игроком «Краснодара» по итогам декабря Голландец впервые победил в подобном опросе.

Официальный сайт ФК «Краснодар» подвел итоги голосования болельщиков. Лучшим игроком декабря признали голландского полузащитника Тонни Вильену.

Всего в опросе приняли участие 2911 человек. Вильена получил 14,47% голосов. Второе место у Ари (14,28%), третье – у Вандерсона (14,04%). Отмечается, что голландский полузащитник впервые победил в подобном голосовании.

Вильена перешел в «Краснодар» из голландского «Фейеноорда» в июле нынешнего года. Сумма трансфера по версии Transfermarkt составила 9 млн евро.

В нынешнем сезоне Тонни сыграл 27 матчей за краснодарский клуб в РПЛ и еврокубках. На его счету четыре гола и три результативные передачи.