Президент «Тоттенхэма» Леви: Мы не боимся продать Эриксена конкурентам Полузащитник сборной Дании может перейти в новый клуб уже в январе.

Контракт 27-летнего Кристиана Эриксена с «Тоттенхэмом» заканчивается ближайшим летом. Полузащитник не хочет продлевать соглашение, и зимнее трансферное окно – это последняя возможность для лондонцев заработать на уходе датского футболиста.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил о том, что клуб не боится продать Эриксена конкурентам по АПЛ.

«Честно говоря, мы не боимся сделок с нашими соперниками, – заявил Леви в интервью London Evening Standard. – Я смотрю на вещи просто. Дело не в том, что наши условия могут подходить или не подходить футболисту. В первую очередь, игрок сам должен хотеть выступать за нашу команду. От этого все зависит. Других комментариев я давать не буду».

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» могут также покинуть бельгийские защитники Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд, чьи контракты тоже заканчиваются 30 июня.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Эриксену со стороны «Манчестер Юнайтед». Датчанин перешел в «Тоттенхэм» из «Аякса» в августе 2013 года. Тогда за него заплатили 13,5 млн евро. Его нынешняя транфсерная стоимость оценивается в 90 миллионов, но с учетом обстоятельств «шпоры» смогут заработать в лучшем случае половину от этой суммы, если продадут футболиста в январе.

В нынешнем сезоне Эриксен сыграл в АПЛ 13 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу. С тех пор как, в конце ноября команду возглавил Жозе Моуринью, Кристиан не выходил в стартовом составе «шпор» в играх чемпионата Англии.