Рафаэль Варан: Против Месси нужно действовать коллективно. Остановить в одиночку не получится Французский футболист дал совет игрокам своего амплуа.

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Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан дал комментарий перед матчем против «Барселоны» в 10-м туре испанской примеры, который состоится 18 декабря и стартует в 22.00 мск.

В частности, чемпион мира отметил форварда каталонцев Лионеля Месси, а также рассказал, как нужно играть против аргентинца.

«Лео – невероятный футболист. Остановить его в одиночку не получится. Против такого игрока нужно действовать коллективно», – цитирует француза пресс-служба Ла Лиги.