«Герта» обыграла «Байер» в Леверкузене Под руководством Клинсманна берлинцы впервые с октября выиграли два матча кряду.

Матч 16-го тура чемпионата Германии «Байер» – «Герта» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 65-й минуте после розыгрыша углового забил голландский защитник гостей Карим Рекик. Таким образом, берлинская команда впервые с середины октября выиграла в бундеслиге два матча кряду. 27 ноября после увольнения хорвата Анте Човича «Герту» возглавил бывший тренер сборных Германии и США Юрген Клинсманн.

«Байер» в свою очередь впервые в сезоне потерпел два поражения подряд в рамках чемпионата. В турнирной таблице леверкузенский клуб остался на седьмом месте, имея 25 очков после 16 туров. «Герта» в данный момент 13-я с 18 очками.

В 17-м туре «Байер» сыграет в гостях с «Майнцем», а «Герта» примет менхенгладбахскую «Боруссию».