«Герта» обыграла «Байер» в Леверкузене

Матч 16-го тура чемпионата Германии «Байер» – «Герта» завершился со счетом 0:1.
Единственный гол на 65-й минуте после розыгрыша углового забил голландский защитник гостей Карим Рекик. Таким образом, берлинская команда впервые с середины октября выиграла в бундеслиге два матча кряду. 27 ноября после увольнения хорвата Анте Човича «Герту» возглавил бывший тренер сборных Германии и США Юрген Клинсманн.
«Байер» в свою очередь впервые в сезоне потерпел два поражения подряд в рамках чемпионата. В турнирной таблице леверкузенский клуб остался на седьмом месте, имея 25 очков после 16 туров. «Герта» в данный момент 13-я с 18 очками.
В 17-м туре «Байер» сыграет в гостях с «Майнцем», а «Герта» примет менхенгладбахскую «Боруссию».
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