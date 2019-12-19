Владимир Федотов: Плотность внизу таблицы РПЛ не позволяет в полной мере внедрять молодежь Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает, что российскую премьер-лигу стоит расширить до 18 команд.

- Мы помним, что перед началом прошлого года многие были уверены, что лига будет расширена. На мой взгляд, нужно заботиться о воспитании подрастающих футболистов. Та плотность, которая есть внизу таблицы РПЛ, не позволяет в полной мере внедрять туда молодежь. У тренера практически нет права на риск.

Юный игрок может появиться только в том, случае, если нет альтернативы. Отсутствует места для ротации. Дайте 18 команд в том формате, который предлагали, где внизу не было бы вылетающих. Появилась бы возможность использовать молодежь в процессе игры. Это мое видение, - цитирует Федотова «РИА Новости».

Ранее Федотов сравнил поведение болельщиков в MLS и РПЛ.