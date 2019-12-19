Курзава может продолжить карьеру в Англии Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может перейти в один из английских клубов.

Как сообщает Foot Mercato, переговоры с футболистом начали «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Курзава перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2015 году за 10 миллионов евро. Всего он провел за парижский клуб 112 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 19 результативных передач.

В текущем сезоне во всех турнирах защитник сыграл 12 игр и результативными действиями не отметился.