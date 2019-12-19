Владимир Хозин: Думали, что «Нижний Новгород» будет легко всех обыгрывать Перед командой была поставлена задача выйти в Премьер-лигу.

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Защитник ФК «Нижний Новгород» Владимир Хозин высказал свое мнение о неудачном выступлении команды в первой части сезона в ФНЛ.

«С самого начала была излишняя самоуверенность, думали, что легко будем всех побеждать. А потом посыпались поражения, появилась нервозность. И просто не получилось выбраться из этого вороха проблем. Вроде лидеров обыгрываем, а с командами более низкого ранга очки теряем. Если бы удалось избежать необязательных потерь, то мы были бы где-то поближе к четверке сейчас», - приводит слова футболиста News.ru.

Хозин перешел в «Нижний Новгород» из «Урала» летом 2019 года. Всего за команду он провел 22 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В турнирной таблице ФНЛ «Нижний Новгород» расположился на 11-м месте. После 25 игр команда набрала 35 очков.

В следующем туре «Нижний» на своем поле примет калининградскую «Балтику».