Гвардиола может сменить Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ» - Советский спорт
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19 декабря 2019 12:32Футбол

Гвардиола может сменить Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ»

Наставник «Манчестер Сити» является главным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ», который на данный момент занимает Томас Тухель.

По информации Le 10 Sport, 46-летний наставник «ПСЖ» может быть отправлен в отставку в случае, если клуб в текущем сезоне не сможет выиграть Лигу чемпионов.

Как отмечает издание, руководство французского клуба уже приступило к поиску потенциальной замены немецкому тренеру. Среди кандидатов значатся Хосеп Гвардиола и Массимилиано Аллегри. За кандидатуру последнего выступил спортивный директор «горожан» Леонардо.

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