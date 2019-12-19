Гвардиола может сменить Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ» Наставник «Манчестер Сити» является главным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ», который на данный момент занимает Томас Тухель.

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По информации Le 10 Sport, 46-летний наставник «ПСЖ» может быть отправлен в отставку в случае, если клуб в текущем сезоне не сможет выиграть Лигу чемпионов.

Как отмечает издание, руководство французского клуба уже приступило к поиску потенциальной замены немецкому тренеру. Среди кандидатов значатся Хосеп Гвардиола и Массимилиано Аллегри. За кандидатуру последнего выступил спортивный директор «горожан» Леонардо.