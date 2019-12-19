Сборная России завершила год на 38-м месте в рейтинге ФИФА ФИФА опубликовала последний рейтинг национальных сборных в 2019 году.

В обновленном рейтинге сборная России сохранила за собой 38-е место.

В активе команды Станислава Черчесова 1470 очков.

Лидерство сохранила за собой сборная Бельгии. Первый соперник сборной России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года набрал 1765 очков.

Следом расположились команды Франции (1733) и Бразилии (1712).

Сборные Дании и Финляндии, также являющиеся соперниками россиян на групповом этапе Евро, занимают 16-е и 58-е места соответственно.

Рейтинг ФИФА от 19 декабря

1 (1). Бельгия — 1765

2 (2). Франция — 1733

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1661

5 (5). Уругвай — 1645

6 (6). Хорватия — 1642

7 (7). Португалия — 1639

8 (8). Испания — 1636

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622

...16 (16). Дания — 1598

...38 (38). Россия — 1470

...58 (58). Финляндия — 1386