Владимир Путин: Чемпионат Европы у нас все равно будет

Исполком Всемирного антидопингового агентства признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации и в числе прочих санкций против российского спорта запретил проводить крупные турниры на территории страны. В результате под вопросом оказалось проведение матчей футбольного Евро-2020 в Санкт-Петербурге, а также организация чемпионата мира по волейболу среди мужчин в 10 российских городах в 2022 году.

На сегодняшней большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«Отпадает ли теперь возможность ? Я думаю, что нет, ведь WADA не запретило проводить эти соревнования. Давайте повнимательнее почитаем, что там написано. Они рекомендуют международным федерациям не проводить. Но, скажем, чемпионат Европы у нас все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он прямо сказал – билеты проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда. Я думаю, что и чемпионат по волейболу, который вы упомянули, тоже, скорее всего, пройдет.

Вы знаете, мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда. Тогда мы поймем, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята. Они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами».

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории. Сегодня стало известно о том, что РУСАДА обжалует санкции WADA в Спортивном арбитражном суде.

Санкт-Петербург в следующем году примет четыре матча Евро-2020. На групповой стадии на стадионе на Крестовском острове сыграют Бельгия – Россия (13 июня), Финляндия – Россия (17 июня), Финляндия – Бельгия (22 июня). На третье июля в Санкт-Петербурге запланирован один из четвертьфиналов турнира.

В 2022 году матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Турнир с участием 24 команд должен пройти с 26 августа по 11 сентября.