Два скаута «Реала» просматривали 17-летнего полузащитника «Ренна» Камавинга - Советский спорт
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19 декабря 2019 16:55ФутболШарафудинов Виктор

Два скаута «Реала» просматривали 17-летнего полузащитника «Ренна» Камавинга

Трансферную стоимость юного игрока оценивают в 35 млн евро.

Вчера 18 декабря в 1/8 финала Кубка французской лиги «Амьен» на своем поле обыграл «Ренн» со счетом 3:2. На матче присутствовали два скаута мадридского «Реала». Королевскому клубу интересен 17-летний центральный полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает AS.

6 апреля 2019 года воспитанник «Ренна» Камавинга дебютировал в лиге 1, выйдя на замену в концовке матча с «Анже». Он стал самым молодым игроком в истории своего клуба и первым футболистом 2002 года рождения, дебютировавшим в одной из пяти главных национальных лиг Европы.

В нынешнем сезоне юноша сыграл 16 матчей в чемпионате Франции, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Трансферная стоимость Камавинга оценивается в 35 млн евро, но ранее руководство «Ренна» заявляло о том, что не продаст талантливого футболиста меньше, чем за 60 миллионов.

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