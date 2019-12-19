Иржи Ярошик: Ожидал, что Слуцкий останется в Европе Сегодня российский специалист подписал контракт с «Рубином» на пять лет.

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал новость о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Рубина».

– Я ожидал, что он останется в Европе. Я не исключаю, что после «Рубина» Cлуцкий сможет вернуться в европейский чемпионат и получить новый шанс. Он умный человек, и в данный момент он выбрал самое лучшее для себя решение и возглавил «Рубин». Понимаете, это футбол, никто не знает, где и когда может оказаться, – цитирует Ярошика портал Sport24.ru.

Напомним, что Ярошик выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2004 год, сыграв в 74 матчах команды и забив 16 мячей. В 2003-м он стал обладателем золотых медалей чемпионата России.

Сегодня Слуцкий подписал пятилетний контракт с «Рубином».