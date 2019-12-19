Дэниэл Леви: Однажды Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм» Лондонский клуб и аргентинский тренер расстались 19 ноября.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил о том, что однажды Маурисио Почеттино может вернуться в лондонский клуб. Леви уволил Почеттино в середине ноября всего лишь полгода спустя после того, как команда под руководством аргентинца впервые в истории пробилась в финал Лиги чемпионов.

«Вы должны понимать, что я строил личные отношения с Маурисио в течение пяти с половиной лет, – рассказал Леви в интервью. – Увольнение Почеттино – это не то, чего я хотел. Это было невероятно трудно, и он меня понял, ведь он давно работает в футболе. В этом не было ничего личного, и я уверен, что он вернется к работе, став сильнее, и у него будет возможность потренировать какой-нибудь великий клуб. Возможно, однажды он вернется к нам.

Я продолжают поддерживать отношения с Маурисио. Мы просто дошли до той точки, когда стало понято, что нужен развод».

Преемником Почеттино в «Тоттенхэме» стал Жозе Моуринью. Под руководством португальца «шпоры» выиграли четыре из пяти матчей в АПЛ и в данный момент занимают пятое место, набрав 26 очков в 17 турах.