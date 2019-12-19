«Наполи» продлит контракт с Зелиньски Он выступает за неаполитанскую команду с 2016 года.

Полузащитник «Наполи» и сборной Польши Петр Зелиньски подпишет новое соглашение с командой, утверждает Sky Sport Italia.

Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что Зелиньски перешел в «Наполи» из «Удинезе» за 15,6 миллионов евро. За это время он принял участие в 164 матчах команды – на его счету 21 забитый мяч и 10 ассистов.

В этом сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 21 встрече, отметившись голов и результативной передачей. Его команда занимает восьмую строчку в чемпионате Италии, набрав 21 очко после 16 сыгранных туров.

За сборную Польши полузащитник забил шесть голов в 51 матче.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.