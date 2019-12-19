«Наполи» продлит контракт с Зелиньски

Полузащитник «Наполи» и сборной Польши Петр Зелиньски подпишет новое соглашение с командой, утверждает Sky Sport Italia.
Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.
Напомним, что Зелиньски перешел в «Наполи» из «Удинезе» за 15,6 миллионов евро. За это время он принял участие в 164 матчах команды – на его счету 21 забитый мяч и 10 ассистов.
В этом сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 21 встрече, отметившись голов и результативной передачей. Его команда занимает восьмую строчку в чемпионате Италии, набрав 21 очко после 16 сыгранных туров.
За сборную Польши полузащитник забил шесть голов в 51 матче.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.
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