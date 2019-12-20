«Бавария» хочет арендовать Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу привлек внимание руководства «Баварии». Согласно источнику, мюнхенский гранд планирует арендовать игрока в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что тренерский штаб команды хочет перевести Бенжамена Павара на другую позицию. Если Канселу, выступающий на правом фланге, будет приглашен, чемпион мира отправится в центр обороны.
Напомним, 22-летний Канселу был куплен у «Ювентуса» минувшим летом за 65 млн евро. В текущем сезоне он провел 15 матчей и забил один мяч.
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